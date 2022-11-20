Йонна Сундлинг пропустит этап Кубка мира в Руке из-за болезни

Олимпийская чемпионка в лыжном спринте не выступит на первом этапе Кубка мира в финской Руке из-за простуды.

Шведка заболела около трех недель назад и еще не выздоровела до конца.

«Йонна находится на пути к выздоровлению, но еще не приступила к полноценным тренировкам и не будет выступать в Руке. Мы не хотим ничем рисковать в начале сезона», – сказал тренер лыжницы Стефан Томсон.

Этап Кубка мира в Руке пройдет с 25 по 27 ноября.