Йонна Сундлинг пропустит этап Кубка мира в Руке из-за болезни

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Олимпийская чемпионка в лыжном спринте Йонна Сундлинг не выступит на первом этапе Кубка мира в финской Руке из-за простуды.

Шведка заболела около трех недель назад и еще не выздоровела до конца.

«Йонна находится на пути к выздоровлению, но еще не приступила к полноценным тренировкам и не будет выступать в Руке. Мы не хотим ничем рисковать в начале сезона», – сказал тренер лыжницы Стефан Томсон.

Этап Кубка мира в Руке пройдет с 25 по 27 ноября.

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