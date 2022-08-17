Эмиль Иверсен перенес коронавирус во второй раз: «Чувствую себя слегка вялым, но в целом лето прошло хорошо»

Норвежский лыжник рассказал, что заболел коронавирусом во второй раз.

«Этим летом я чувствовал себя в ударе, как в старые добрые времена. Еще пару недель назад я был здоров и излучал уверенность в себе – по мне так лыжный сезон можно было бы начинать уже тогда.

А потом второй раз заболел короной. Так что прямо сейчас я немного выбит из колеи. К счастью, было не так плохо, как в марте. Чувствую себя слегка вялым, но в целом лето прошло хорошо», – сказал норвежец.

Также Иверсен озвучил задачу на сезон.

«Цель – медаль чемпионата мира. Лучше всего – золото», – добавил спортсмен.