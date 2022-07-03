Йоханнес Клэбо: «Если женщины хотят бегать одинаковые дистанции с мужчинами, то справедливо их уравнять. Но 78% лыжниц против»

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Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клэбо высказался об уравнивании дистанций у мужчин и женщин на Кубке мира по лыжным гонкам.

«Если женщины хотят бегать одинаковые дистанции с мужчинами, то справедливо их уравнять. Но, насколько я знаю, 78% лыжниц против этого. 

Но не мне решать такие вопросы. Думаю, нам нужно максимально извлечь пользу из этой ситуации.

FIS в конечном итоге проведет оценку сезона и подсчитает положительные и отрицательные моменты. Посмотрим, сохранятся ли равные дистанции в будущем», – сказал Клэбо.

🤷‍♂️Неожиданная реформа – в лыжах теперь равные дистанции: женщинам удлинили гонки (до 50 км!), а мужчинам сократили. Почти все против

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