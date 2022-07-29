Шведская лыжница Майя Далквист выступит на фестивале Мартена Фуркада в Анси

Шведская лыжница Майя Далквист выступит на лыжероллерном фестивале Мартена Фуркада Nordic Festival.

Об этом спортсменка рассказала в соцсетях. Соревнования пройдут 3 сентября в Анси.

«Впервые на Nordic Festival Мартена Фуркада. Не могу дождаться гонки у озера Анси. Да здравствует Франция!» – написала Далквист.

Далквист – первая лыжница, заявленная на фестиваль. Ранее организаторы сообщили об участии биатлонистов Эмильена Жаклена, Фабьена Клода, Анаис Шевалье-Буше и Жюстин Брезаз-Буше из Франции, а также норвежки Марте Ульсбю-Ройселанн и чешки Маркеты Давидовой.

Далквист – двукратная чемпионка мира в командном спринте. На ее счету также бронза Пекина-2022 в эстафете и два серебра в личном и командном спринтах.