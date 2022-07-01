«Мы ненавидим тебя, потому что ты работаешь на российскую команду». Экс-тренер сборной России по лыжам Маркус Крамер о сообщениях от норвежцев

, экс-тренер сборной России по лыжным гонкам, рассказал, что столкнулся с хейтом из-за того, что тренировал россиян.

– Это было безумием. Особенно сообщения от норвежцев – я был в шоке от того, что они писали и как они думали. Я не знаю тех, кто их посылал, но они знали, кто я такой. Сообщения были ужасными, типа: «Мы ненавидим тебя, потому что ты работаешь на российскую команду».

Я был действительно шокирован. Не могу этого понять. Я работаю ради спорта, а не на российскую армию или Путина. Я работаю ради спортсменов. Поначалу было реально сложно понять, что происходит.

– Когда ты получал эти сообщения?

– Только поначалу. Потом, когда было решено, что моя работа с российской командой закончена, все это внезапно прекратилось. Но в самом начале сообщения были на самом деле неприятные. Я не могу показать их жене.

Я действительно шокирован и опечален отстранением. Они спортсмены, а не солдаты. И все остальное, что писалось в новостях. Шок был огромным, когда я увидел, что произошло. Я знаю, что спортсмены тоже получили много гадких комментариев. Такое нам в спорте не нужно.

Мое мнение такое: им должно быть позволено соревноваться. Спорт и политику нужно разделить, но как мы уже много раз видели ранее, это так не работает. К тому же трудно понять, почему в других видах спорта, как, например, в теннисе, участие возможно, а в других видах – нет.

Я тоже против спецоперации. Но спортсмены в России не вовлечены в нее. Я надеюсь, что им позволят выступать зимой, потому что без российских лыжников это будет шоу одной нации. Это плохо для спорта, – сказал Крамер.

Маркус Крамер: «Самое большое сожаление – что большую часть моей группы не пустили на Олимпиаду-2018. Воспоминания об этом остры и неприятны»