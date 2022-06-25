Клэбо проведет четыре высотных сбора до чемпионата мира-2023 в Планице

Стал известен план пятикратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам по пребыванию на высоте в предстоящем сезоне.

Первый сбор начнется 28 августа в Парк-Сити (США) на высоте чуть более 2000 м и продлится 4 недели.

Второй пройдет в итальянском Ливиньо. Клэбо поедет туда около 10 октября и пробудет до начала ноября.

Третий связан с этапом Кубка мира в Давосе, который пройдет 17-18 декабря. Йоханнес останется в Швейцарии до начала «Тур де Ски».

На четвертый сбор Клэбо поедет примерно 20 января. Это будут три недели перед чемпионатом мира-2023 в Планице. Следовательно, он пропустит два соревновательных уикэнда перед ЧМ.

Сопровождать Клэбо на сборах будет его отец, кто-то из друзей в качестве помощника и физиотерапевт.

Остальные норвежские лыжники не планируют тренироваться в среднегорье перед новым сезоном.