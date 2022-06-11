Член ОКР Валерий Сысоев: «Наш долг – грамотно трудоустроить наших спортсменов-лидеров. Перевести их на контракты, защищенные другой страной»

Член президиума исполкома Олимпийского комитета России ( ) Валерий Сысоев считает, что международному спорту нужно отказываться от флагов и гимнов.

— Российское спортивное руководство уже выразило намерение компенсировать отсутствие международных стартов внутренними. Это выход?

— Скорее весьма долгосрочный проект, если думать о том, чтобы не просто провести тот или иной турнир, поставив галочку, но вывести его на определенный уровень, застолбить за ним место в международном календаре.

Плюс нельзя не учитывать позицию других стран. Мы можем сколько угодно говорить о своих намерениях участвовать в азиатских турнирах, но надо понимать, что олимпийская паутина накрыла весь международный спорт так, что никто не дернется.

Любую страну, допустившую к участию в своих турнирах российских атлетов или приславшую своих атлетов в Россию, МОК просто лишит права проводить у себя соревнования. Более того, показательно накажет.

Сейчас стоит иной вопрос: что делать с нашим большим спортивным рынком накопленного потенциала, с конкретными людьми, которые вышли на определенный уровень своего физического и спортивного развития? Мы никакими внутренними соревнованиями их не спасем, это утопия.

— Тем не менее ряд федераций уже озвучил уровень призовых, которые планируется сделать сопоставимыми с выплатами за победы на крупнейших международных стартах.

— Вот тут мы и заблудились! Потому что это работа на подачки, а не на перспективное участие страны в мировом спорте. Такая ложная и очень сиюминутная подушка безопасности.

— Получается, что все, что мы можем сейчас предпринять по отношению к российским атлетам топ-уровня, — это порекомендовать им закончить карьеру?

— На мой взгляд, это будет просто преступлением перед людьми и перед отечественным спортом в целом. Если мы сейчас потеряем всех своих лидеров, будет разорвана связь поколений, а это самое страшное. Упадет уровень тренерского мастерства, потому что тренеры тоже оказались в изоляции. Каждый из этих людей — абсолютно штучный продукт. И наш долг — грамотно их трудоустроить.

— Я правильно понимаю, что сейчас вы ведете речь о смене спортивного гражданства?

— Да. Просто я говорил бы не о гражданстве, а о том, что давно назрела необходимость отказаться от флагового участия. В конце концов спорт — это такая же профессия, как балет или опера. Выступают же наши солисты в Ла Скала!

Да, у нас нет закона о профессиональном спорте, нет социального устройства после завершения спортивной карьеры, нет полноценного страхового обеспечения, но как раз сейчас мы должны себе ответить на вопрос: какой профессиональный спорт в России нам в перспективе нужен?

Если государство больше не делает заказ на выступление своих атлетов на чемпионатах мира и Олимпиадах — это один вопрос, который не зависит ни от меня, ни от вас и должен решаться на самом высоком уровне. Если же мы хотим остаться на мировой арене, то должны войти туда с другого хода, не потеряв темпа развития.

А сделать это мы можем лишь тогда, когда удастся сохранить всех тех людей, о которых я сказал. Перевести их на нормальные спортивные контракты, защищенные другой страной, другими клубами, дать им возможность выступать на достойном уровне. Мы же не прекращаем продавать нефть, извините за такое сравнение, мы ищем пути ее продаж.

— Вы ведь и раньше неоднократно говорили, что настало время отказываться от флагового участия.

— И сейчас могу это повторить. Посмотрите, как сильно меняет тактику своего участия в олимпийском движении профессиональный спорт. Такие страны, как Германия, Франция, Италия, вообще не зацикливаются на такой вещи, как командный зачет.

Там совершенно иная позиция, которая заключается в том, что главное — это физически здоровая нация. А Олимпиады — это профессиональный спорт, соревнование личностей. Нам, считаю, тоже надо становиться на этот путь. И ставить вопрос: убираем флаги, убираем гимны, убираем из спорта какую бы то ни было политическую составляющую, – сказал Сысоев.