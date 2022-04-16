Александр Большунов: «Как такового отпуска у нас нет, даже когда нет соревнований и сборов, у нас идут тренировки»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Александр Большунов Хибинская весна Лыжи

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов поделился впечатлениями от соревнований «Хибинская весна», где он выиграл коньковый масс-старт.

«Начали не очень быстро, ускорялись уже на последнем круге. В принципе, ребята составили конкуренцию. Трасса, вроде бы и тяжелая, но спусти пологие, те, кто ехал сзади, догоняли.

В Кировске покатались на горных лыжах, это тоже хорошо для подготовки. Как такового отпуска у нас нет, даже когда нет соревнований и сборов, у нас идут тренировки. Да и в конце сезона у меня всегда большое желание побегать. Поэтому в Мурманской области бежал в свое удовольствие, в расслабленном состоянии», – сказал Большунов.

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