Александр Большунов: «Как такового отпуска у нас нет, даже когда нет соревнований и сборов, у нас идут тренировки»

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам поделился впечатлениями от соревнований «Хибинская весна», где он выиграл коньковый масс-старт.

«Начали не очень быстро, ускорялись уже на последнем круге. В принципе, ребята составили конкуренцию. Трасса, вроде бы и тяжелая, но спусти пологие, те, кто ехал сзади, догоняли.

В Кировске покатались на горных лыжах, это тоже хорошо для подготовки. Как такового отпуска у нас нет, даже когда нет соревнований и сборов, у нас идут тренировки. Да и в конце сезона у меня всегда большое желание побегать. Поэтому в Мурманской области бежал в свое удовольствие, в расслабленном состоянии», – сказал Большунов.