FIS впервые допустит женщин к соревнованиям по полетам на лыжах

Теги прыжки с трамплина FIS Чемпионат мира по полетам на лыжах Лыжи

Комитет Международной федерации лыжного спорта (FIS) по прыжкам с трамплина разрешит женщинам участвовать в соревнованиях по полетам на лыжах.

Об этом сообщает ABC Nyheter. Планируется, что спортсменки впервые выступят в данном виде программы в следующем сезоне – на турнире Raw Air, который пройдет в норвежском Викерсунде.

Полеты на лыжах представляют собой прыжки с трамплина свыше 200 м. Чемпионаты мира в данной дисциплине проводятся раз в два года, ранее там соревновались только мужчины.

В 2022 году ЧМ по полетам на лыжах выиграл норвежец Мариус Линдвик.

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