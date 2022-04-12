Александр Большунов: «Финишировать с флагом — это в принципе память, а уж на главном старте — что-то невероятное. Меня переполняло и разрывало изнутри»

Трехкратный олимпийский чемпион Пекина-2022 Александр Большунов поделился впечатлениями от выступления на Играх.

— Когда только летели в Пекин, были предчувствия, что все будет настолько хорошо?

— Отправляясь на Олимпийские игры, я отдавал себе отчет, что, как минимум, за одну золотую медаль бороться буду. Ко мне пришло это чувство вскоре после «Тур де Ски». Отдохнул пару дней, начал тренироваться и постоянно раздумывал, как мне сделать все правильно, чтобы одержать в Пекине хотя бы одну победу. Понимал, что могу. Настраивал себя.

— В итоге первая гонка – и сразу золото. После скиатлона Вы говорили, что на последнем круге у вас чуть ли не слезы наворачивались.

— Да слезы были! Этот круг помню хорошо. Я бежал и понимал, что выиграю. Видел, как ребята из сервиса, которые стояли вдоль трассы, поздравляли друг друга. Когда выкатился на стадион, всех поприветствовал, взял флаг и финишировал с ним. Незабываемые эмоции! Такие шансы выпадают далеко не всегда. Финишировать с флагом — это в принципе память. А уж на главном старте — просто что-то невероятное. Меня переполняло и разрывало изнутри.

— Вы, к удивлению многих, отказались бежать спринт. Сейчас, постфактум, можно сказать, что это было на 100 процентов правильное решение?

— На 100 процентов — это если бы я еще выиграл 15 км. А так — правильное на 90. Потому что последняя гонка была во многом решающей. Важно было там победить.

— , которая отбежала вообще всю программу, призналась, что на марафон ее не хватило. В том числе эмоционально.

— На самом деле даже после успешных гонок уходит очень много эмоций. Вот выиграл — и радуешься так, что сил потом не остается. Из тебя все уходит.

— Эстафетное золото отличается от личного?

— Эстафетное — классно. Тем более, у нас в этом виде очень долго не было больших побед. Для команды это золото — грандиозный успех. В эстафете я сделал все, что от меня зависело. Привез такой отрыв на своем этапе, который только мог. И мы в итоге справились, – сказал Большунов.