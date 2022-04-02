Трехкратный чемпион мира по прыжкам с трамплина Зеверин Фройнд завершил карьеру

Трехкратный чемпион мира по прыжкам с трамплина из Германии Зеверин Фройнд завершил карьеру в возрасте 33 лет.

В 2014 году он выигрывал командный турнир на Олимпиаде в Сочи. На чемпионатах мира Фройнд дважды побеждал в команде (2015, 2021) и один раз – в индивидуальных соревнованиях на большом трамплине (2015).

Последним результатом Фройнда на международных стартах стало 28-е место на этапе Кубка мира в словенской Планице.

«Конечно, бывают моменты, когда вы мечтаете об определенных достижениях, но я никогда не ждал, что прекрасных событий случится так много.

Даже если и были трудные времена, сегодня я могу сказать, что все сложилось абсолютно идеально», – сказал Фройнд.