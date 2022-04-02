Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо посетит велогонку «Тур Фландрии» в Бельгии.

Клэбо будет находиться в штабе команды Uno-X, которая является главным спонсором норвежца и планирует выступить в туре.

– Я здесь для того, чтобы просто-напросто посмотреть, как проходит гонка и как все работает за кулисами. Жду этого с нетерпением. Но мне кажется, это не та погода, на которую они надеялись (ожидается, что гонка может осложниться из-за холода и снега – Sports.ru).

– Как ты думаешь, какого результата они могут добиться?

– Местом в топ-10 можно быть довольным. Мокрый снег с дождем и влажная брусчатка изначально не выглядят как наилучшая комбинация. Поставим на то, что они сумеют угадать со смазкой, – пошутил Клэбо.