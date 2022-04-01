Наталья Непряева о сестре Дарье: «Пока она сырая в плане подготовки. И по психологии, и по физической составляющей – там много над чем работать»

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Непряева охарактеризовала свою младшую сестру Дарью.

– Думаю, она будет показывать высокие результаты, но пока она, так скажем, сырая в плане подготовки.

– Это больше о физике или о психологии?

– Обо всем. Она еще совсем юная спортсменка, только делает свои первые шаги. И по психологии, и по физической составляющей – там много над чем работать.

Она, мягко говоря, не спринтер. В первую очередь ей пока не хватает тактики, потому что спринт – это отчасти тактическая гонка. Есть над чем работать.

Понятно, что я стараюсь ей всячески помогать, поддерживать. Но это придет все с опытом, с каждым годом она должна прибавлять, – сказала в эфире «Матч ТВ».