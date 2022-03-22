Трехкратная олимпийская чемпионка Шарлотте Калла объявила о завершении карьеры

Шведская лыжница объявила о завершении спортивной карьеры.

«Чемпионат Швеции дома в Норрботтене станет для меня последним турниром в качестве профессионального спортсмена. Мне приятно завершить карьеру здесь.

Решение я приняла в прошлом месяце. Оно было нелегким, но любопытство к жизни за пределами спорта перевесило желание продолжать.

Больше всего я буду скучать по ощущению хорошей физической формы», – написала Калла в инстаграме.

Шарлотте 34 года, она является трехкратной олимпийской чемпионкой и шестикратным серебряным призером Игр.

Трижды побеждала на чемпионатах мира, всего на ее счету 13 медалей мировых первенств (3-6-4).