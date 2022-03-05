Тереза Йохауг о завершении карьеры: «Всегда можно сделать камбэк»

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Четырехкратная олимпийская чемпионка Тереза Йохауг рассказала, может ли в будущем вернуться в спорт и принять участие в ЧМ-2025 в Тронхейме. 

Йохауг завершает карьеру после текущего сезона.

«Надеяться позволяется, но не буду говорить об этом сегодня. Никогда не стоит ничего исключать, и в самые тяжелые моменты я утешала себя словами: «Всегда можно сделать камбэк», – сказала Йохауг. 

Гонка, которая принесла Непряевой Кубок мира: самой Натальи там не было, а Йохауг финишировала в слезах и с двумя флагами

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