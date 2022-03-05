Тереза Йохауг: «У меня есть мечта стать мамой в будущем»

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Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Тереза Йохауг рассказала, что главной причиной решения о завершении карьеры стало ее желание стать мамой.

Лыжница завершит карьеру после текущего сезона.

«У меня есть мечта стать мамой в будущем. Я очень упорно тренировалась на протяжении многих лет. К тому же, не так просто забеременеть с первой попытки. Я чувствую, что не смогу комбинировать то и другое.

Я знаю сама, что когда берусь за что-то, то хочу сделать это на 100%. Делать что-то наполовину – путь от ничего к ничему. Так я не делаю. Возможно, это определило мое решение», – сказала Йохауг на пресс-конференции. 

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