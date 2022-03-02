Бородавко о возможной смене гражданства российскими лыжниками: «Такого желания никто не изъявлял»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко ответил на вопросы о том, как влияют санкции на его подопечных.

– Готовы ли Ваши подопечные тренироваться ближайшее время только в России?

– Так и будет. Это не первый раз. Когда были ковидные ограничения, то мы полностью тренировались в России. До зимы так было, без проблем абсолютно.

– Не станет ли проблемой, что спорстмены не смогут выезжать на международные старты?

– Поживем – увидим. Не будем давать предположений, будем решать все вопросы по мере поступления.

– Нет ли у Александра Большунова мыслей о смене спортивного гражданства?

– Такого желания никто не изъявлял, – рассказал Бородавко.

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