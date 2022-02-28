Дарья Непряева выступит на этапе Кубка мира в Драммене

Российская лыжница выступит на этапе Кубка мира в норвежском Драммене.

«Пока я остаюсь в Осло, а потом перееду в Драммен. Невероятно, но я в 19 лет дебютирую на взрослом Кубке мира на городском спринте. Рада и счастлива, что мне предоставили такую возможность. Даже не могу передать словами свои чувства, но мы с сестрой (Натальей Непряевой – Sports.ru) увидимся уже в ближайшие дни! По эмоциям это будет настоящий двойной удар.

Что касается дальнейших планов, то я пока не знаю, что будет дальше, решение примут тренеры сборной России», – сказала Дарья Непряева.

На прошедшем в норвежской Люгне чемпионате мира среди юниоров спортсменка выиграла золото в «разделке» на 5 км классическим стилем.

Классический спринт в Драммене пройдет 3 марта.