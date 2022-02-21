Отец Клэбо: «Йоханнес хочет уделить максимум внимания безопасности в последующие недели, чтобы хорошо завершить кубковый сезон»

Норвежский лыжник после Олимпийских игр в Пекине продолжит соблюдать строгий режим защиты от коронавируса.

Об этом рассказал отец и менеджер лыжника Хокун Клэбо.

«Чтобы снизить вероятность заражения, я приеду из Шейкампена в аэропорт Осло, чтобы забрать Йоханнеса и отвезти его в Тронхейм. Мы доберемся туда не раньше полуночи, но он избежит обычных рейсов и толпы людей.

По плану дальше он отправится в Лахти через Хельсинки после обеда в четверг. Он примет участие в спринте на турнире Helsinki Ski Weeks на олимпийском стадионе в столице Финляндии. Потом его на машине отвезут в Лахти на мира.

Организаторы Helsinki Ski Weeks заберут Йоханнеса в четверг в аэропорту Тронхейма на частном самолете. Это делается в качестве меры предосторожности, чтобы не заразиться.

Йоханнес хочет уделить максимум внимания безопасности в последующие недели, чтобы хорошо завершить кубковый сезон. Так как сейчас риск заражения намного выше, чем раньше, он хочет очень строго соблюдать правила. Кратко говоря, иметь контакт с как можно меньшим числом людей, чтобы избежать заражения. Или хотя бы попытаться.

После этого будут этапы Кубка мира в Драммене и Холменколлене. Мы планируем добираться туда на машине из Тронхейма. Позже тоже машиной отправимся в Фалун», – сказал Клэбо-старший.