Результаты соревнований Олимпийских Игр 2022 в Пекине сегодня, 20 февраля

В заключительный день зимних Олимпийских игр традиционно состоится финальный матч по хоккею с шайбой у мужчин, бобслеисты поспорят за золото в заездах четверок. В лыжных гонках женщины побегут масс-старт 30 километров. Финальный матч проведут женщины в керлинге, а горнолыжники разыграют награды в параллельном слаломе. Всего будет разыграно пять комплектов наград, а днем по московскому времени состоится церемония закрытия Олимпиады-2022.

Бобслей

04:00 — Мужчины, экипажи-четверки, третий заезд

06:20 — Мужчины, экипажи-четверки, четвертый заезд

Горнолыжный спорт

04:00 — Параллельный слалом, смешанная дисциплина, 1/8 финала

04:40 — Параллельный слалом, смешанная дисциплина, 1/4 финала

06:09 — Параллельный слалом, смешанная дисциплина, полуфиналы

06:28 — Параллельный слалом, смешанная дисциплина, малый финал

06:37 — Параллельный слалом, смешанная дисциплина, большой финал

Керлинг, женщины, финал

04:05 — Япония — Великобритания

Лыжные гонки

06:00 — Женщины, масс-старт, свободный стиль, 30 км

Хоккей с шайбой, мужчины, финал

07:10 — Финляндия — Россия

Результаты лыжных гонок на Олимпиаде 2022 в Пекине

Результаты хоккея на Олимпиаде 2022 в Пекине