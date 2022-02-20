Результаты соревнований Олимпийских Игр 2022 в Пекине сегодня, 20 февраля

Теги Олимпиада-2022 Лыжи

В заключительный день зимних Олимпийских игр традиционно состоится финальный матч по хоккею с шайбой у мужчин, бобслеисты поспорят за золото в заездах четверок. В лыжных гонках женщины побегут масс-старт 30 километров. Финальный матч проведут женщины в керлинге, а горнолыжники разыграют награды в параллельном слаломе. Всего будет разыграно пять комплектов наград, а днем по московскому времени состоится церемония закрытия Олимпиады-2022.

Бобслей

  • 04:00 — Мужчины, экипажи-четверки, третий заезд
  • 06:20 — Мужчины, экипажи-четверки, четвертый заезд

Горнолыжный спорт

  • 04:00 — Параллельный слалом, смешанная дисциплина, 1/8 финала
  • 04:40 — Параллельный слалом, смешанная дисциплина, 1/4 финала
  • 06:09 — Параллельный слалом, смешанная дисциплина, полуфиналы
  • 06:28 — Параллельный слалом, смешанная дисциплина, малый финал 
  • 06:37 — Параллельный слалом, смешанная дисциплина, большой финал 

Керлинг, женщины, финал

  • 04:05 — Япония — Великобритания

Лыжные гонки

  • 06:00 — Женщины, масс-старт, свободный стиль, 30 км

Хоккей с шайбой, мужчины, финал

  • 07:10 — Финляндия — Россия 

Результаты лыжных гонок на Олимпиаде 2022 в Пекине

Результаты хоккея на Олимпиаде 2022 в Пекине

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