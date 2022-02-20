Результаты соревнований Олимпийских Игр 2022 в Пекине сегодня, 20 февраля

В заключительный день зимних Олимпийских игр традиционно состоится финальный матч по хоккею с шайбой у мужчин, бобслеисты поспорят за золото в заездах четверок. В лыжных гонках женщины побегут масс-старт 30 километров. Финальный матч проведут женщины в керлинге, а горнолыжники разыграют награды в параллельном слаломе. Всего будет разыграно пять комплектов наград, а днем по московскому времени состоится церемония закрытия Олимпиады-2022.
Бобслей
- 04:00 — Мужчины, экипажи-четверки, третий заезд
- 06:20 — Мужчины, экипажи-четверки, четвертый заезд
Горнолыжный спорт
- 04:00 — Параллельный слалом, смешанная дисциплина, 1/8 финала
- 04:40 — Параллельный слалом, смешанная дисциплина, 1/4 финала
- 06:09 — Параллельный слалом, смешанная дисциплина, полуфиналы
- 06:28 — Параллельный слалом, смешанная дисциплина, малый финал
- 06:37 — Параллельный слалом, смешанная дисциплина, большой финал
Керлинг, женщины, финал
- 04:05 — Япония — Великобритания
Лыжные гонки
- 06:00 — Женщины, масс-старт, свободный стиль, 30 км
Хоккей с шайбой, мужчины, финал
- 07:10 — Финляндия — Россия
Результаты лыжных гонок на Олимпиаде 2022 в Пекине