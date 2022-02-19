Йоханнес Клэбо: «Пусть Сорин говорит, что хочет. Я буду тренироваться в тех же условиях, как и раньше»

Норвежские лыжники Йоханнес Клэбо и Ханс Кристер Холунн прокомментировали слова российского тренера Егора Сорина о подготовке к Олимпиаде в Пекине.

В частности, Сорин предположил, что сборной Норвегии стоит тренироваться в более тяжелых условиях.

«Пусть он (Сорин) говорит, что хочет. Я буду тренироваться в тех же условиях, как и раньше. Я считаю, что это хорошо работает. В прошлом году мы угадали, и я чувствую, что в этом году тоже не промахнулся.

Я сделал все, что в моих силах, это ведь главный старт, где я взял больше всего медалей. В целом мы должны быть довольны, хотя и разочаровали на первой и последней дистанции», – сказал Клэбо.

«Мы просто должны признать, что есть кто-то лучше нас, кто лучше подготовлен. Мы хорошо попадали с подводкой очень много лет, но здесь, на этом турнире, как команда мы выступаем плохо.

Нет смысла искать отмазки, это просто факт. Нам нужно провести оценку и посмотреть, что мы можем сделать, чтобы проявить себя в следующем сезоне», – отметил Холунн.

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