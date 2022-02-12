Юрий Каминский: «Терентьев не боролся за победу в спринте, а Устюгов мог бы. Однако Сергею в вопросе выбора забегов, похоже, никто не помогал»

Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Каминский прокомментировал результаты мужского спринта на Олимпийских играх в Пекине.

Победу одержал норвежец Йоханнес Клэбо, вторым стал итальянец Федерико Пеллегрино, третьим – россиянин Александр Терентьев.

«Система выбора спортсменами места в забегах привела к дисбалансу: в верхней части турнирной сетки, в первом и втором забегах оказались почти все сильнейшие. В итоге в полуфинале состоялся скрытый финал. Среди пострадавших оказался и наш лидер в спринте .

Что мы получаем в итоге? Серьезную борьбу лыжников мы видели с первых четвертьфинальных забегов, потому что там оказались сильнейшие. Ну а в полуфинале, как и должно было быть на , была борьба нешуточная. В отличие от финала! Я считаю, что именно эта система самостоятельного выбора четвертьфинальных забегов повлияла на зрелищность финала. По разборкам в финишном створе полуфиналы были зрелищнее. Представляете, какой был бы финал, если в нем бежали бы еще Устюгов, Жув и Шанава?

Устюгов с его функциональной готовностью мог бы легко проходить дальше из нижней сетки, как это сделал Терентьев. Я бы на его месте встал в третий или четвертый забег и оттуда спокойно доходил бы до финала, а уже там выжимал бы из себя все что мог. Думаю, два спортсмена были в состоянии бороться в финале с Клэбо – это Устюгов и Пеллегрино. По крайней мере, имея таких четырех мощных спринтеров в финале, мы бы уже увидели интереснейшие тактические игры и яркую развязку в финишном створе.

На мой взгляд, надо серьезно задуматься: хороша ли эта система с выбором забегов, которую они предложили спортсменам. Не лучше ли была прежняя система, когда ты занимаешь определенное место в квалификации и точно знаешь, в какие четвертьфинальные забеги ты попадаешь?

Может быть, на титульных соревнованиях стоит возвращаться к старой сетке четвертьфиналов и увеличивать время отдыха спортсменов перед финалом.

Всегда считал, что спортсменам нельзя давать право выбора забегов самим. Хорошо, что Бородавко (старший тренер сборной России по лыжным гонкам) помогал в этом вопросе Терентьеву, и они сделали правильный выбор, уйдя в последние забеги в четвертьфиналы, проходя к финалу меньшими усилиями и видя раскладку по соперникам. А в финале уж как получится – и получилась медаль.

Только вот Терентьев не боролся за победу, а Устюгов мог бы. Однако Сергею в вопросе выбора забегов, похоже, никто не помогал. В итоге мы, зрители, не увидели в финале той жаркой борьбы, которая могла бы быть, исходя из результатов квалификации. А спортсмены получили порцию разочарования», – сказал Каминский.

Суровая тактика наших лыжников: ради бронзы Терентьева в спринте пришлось выбить Устюгова 😱