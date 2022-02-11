Иван Якимушкин: «После «Тур де Ски» я заболел, 8-9 дней был внизу. Ждали, что будет получше, состояние придет, но не случилось»

Российский лыжник Иван Якимушкин прокомментировал свое выступление в индивидуальной гонке на 15 км классическим стилем на Олимпиаде в Пекине, где он стал 13-м (+1.57,8).

«У меня нет функционального состояния, начал спокойно, думал на втором круге будет лучше. Но мое состояние не позволяет мне выступить лучше.

После «Тур де Ски» я заболел, 8-9 дней я был внизу. Какое состояние может быть после болезни? Ждали, что будет получше, состояние придет, но не случилось. Восстановление в горах занимает больше времени, чем на равнине. После болезни я приехал сюда и понимал, что не могу даже работу с Семиковым проводить, я отстаю.

Я отказывался от гонок и надеялся подойти в лучшей форме к классике. Максимально подошел к гонке, в тренировочном процессе все делали правильно, но просто не хватило времени, чтобы я восстановился.

Все сложно, непонятно, когда состояние придет. Может завтра, а может через неделю. Через гонки это было бы быстрее, но это Игры и все хотят побороться. Не тот момент, чтобы я выходил и пробовал разбежаться. Это свинство, кого-то лишать места в гонке, чтобы я разбежался, это неправильно.

Болел ли коронавирусом? У меня все тесты были отрицательные, в процессе болезни тоже. Наверное, просто простуда, которая меня крепко взяла, – рассказал Якимушкин.