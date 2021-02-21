Устюгов выступит в спринте на чемпионате мира по лыжным гонкам-2021 в Оберстдорфе. Он мог пропустить турнир из-за падения на тренировке

Двукратный чемпион мира выступит в спринте на чемпионате мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе.

Ранее сообщалось, что лыжник может пропустить турнир, так как получил травмы при падении во время контрольной тренировки.

«Устюгов завтра стартует», – сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) .

Спринты классическим стилем на чемпионате мира-2021 пройдут 25 февраля.

Расписание трансляций чемпионата мира по лыжным гонкам-2021 в Оберстдорфе

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