Устюгов выступит в спринте на чемпионате мира по лыжным гонкам-2021 в Оберстдорфе. Он мог пропустить турнир из-за падения на тренировке

Теги лыжные гонки чемпионат мира сборная России (лыжные гонки) Елена Вяльбе Сергей Устюгов Лыжи

Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов выступит в спринте на чемпионате мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе.

Ранее сообщалось, что лыжник может пропустить турнир, так как получил травмы при падении во время контрольной тренировки.

«Устюгов завтра стартует», – сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Спринты классическим стилем на чемпионате мира-2021 пройдут 25 февраля. 

Расписание трансляций чемпионата мира по лыжным гонкам-2021 в Оберстдорфе

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