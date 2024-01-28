Захаров о чемпионате России: «Выиграл, но не получил никаких положительных эмоций. Хочется видеть быстрые секунды, а здесь, в Кемерове, не получается»

Конькобежец Руслан Захаров рассказал о плохом качестве льда на чемпионате России.

Захаров стал чемпионом страны в классическом многоборье. Турнир проходит в Кемерове.

– Это ваш первый многоборский титул в карьере?

– Мне уже тоже об этом сказали, не придал значения.

– Вы говорили вчера, что на «десятке» будет тяжело.

– Было действительно тяжело и грустно.

– Грустно почему?

– Скажем так, на свой 37‑й день рождения задую свечки и загадаю, чтобы больше чемпионат России не проходил в Кемерове. Мы много работаем, и нам хочется видеть быстрые секунды, а здесь не получается.

– Вы это связываете с качеством льда?

– Да. Ребята финишировали с результатом 14 минут и еле ногами перебирали, говорили про свои ощущения. Испытал то же самое, когда сам стартовал. Выиграл, но не получил никаких положительных эмоций, – сказал спортсмен.