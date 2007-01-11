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    Мартен Фуркад о победе Логинова: «Для меня это позор. Он выиграл, но моего уважения не получит»

    Теги Кубок мира сборная России сборная Франции допинг Мартен Фуркад Александр Логинов Биатлон

    Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал победу россиянина Александра Логинова в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе.

    Фуркад стал седьмым в гонке. Логинов ранее отбыл двухлетнюю дисквалификацию за допинг.

    «Он должен извиниться перед нами, спортсменами. Он не заслуживает моего уважения, раз сейчас просто делает вид, что ничего не произошло», – рассказал Фуркад.

    «Я не рад, что Логинов побеждает. Я уважаю то, что ему позволено выступать. Но я не буду уважать его самого из-за допинга. Он так и не принес извинений и не заговорил об этом. Я уважаю то, что он соревнуется, но моего уважения он не получит.

    Мы были добры к нему, и не только я, но и СМИ, болельщики и зрители вдоль трассы. Мы должны быть справедливыми. Сегодня он сильнее, чем был раньше, и, возможно, без допинга.

    Для меня это позор. Он выиграл, но моего уважения не получит», – приводит слова Фуркада TV2.

    Мы узнали, как Логинов возвращался после допинга: ему били по палкам, а с Фуркадом было две стычки

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