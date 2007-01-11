Мартен Фуркад о победе Логинова: «Для меня это позор. Он выиграл, но моего уважения не получит»

Французский биатлонист прокомментировал победу россиянина Александра Логинова в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Фуркад стал седьмым в гонке. Логинов ранее отбыл двухлетнюю дисквалификацию за допинг.

«Он должен извиниться перед нами, спортсменами. Он не заслуживает моего уважения, раз сейчас просто делает вид, что ничего не произошло», – рассказал Фуркад.

«Я не рад, что Логинов побеждает. Я уважаю то, что ему позволено выступать. Но я не буду уважать его самого из-за допинга. Он так и не принес извинений и не заговорил об этом. Я уважаю то, что он соревнуется, но моего уважения он не получит.



Мы были добры к нему, и не только я, но и СМИ, болельщики и зрители вдоль трассы. Мы должны быть справедливыми. Сегодня он сильнее, чем был раньше, и, возможно, без допинга.



Для меня это позор. Он выиграл, но моего уважения не получит», – приводит слова Фуркада TV2.

Мы узнали, как Логинов возвращался после допинга: ему били по палкам, а с Фуркадом было две стычки