Тестовые матчи. Шотландия сыграет с Новой Зеландией, Франция против ЮАР и другие встречи

Франция сыграет с ЮАР в тестовом матче по регби.

8-9 ноября пройдут тестовые матчи по регби.

Тестовые матчи

8 ноября

Ирландия – Япония – 15.40

Англия А – Новая Зеладния А – 16.15

Португалия – Уругвай – 18.00

Шотландия – Новая Зеландия – 18.10

Англия – Фиджи – 20.40

Италия – Австралия – 20.40

Франция – ЮАР – 23.10

9 ноября

Уэльс – Аргентина – 18.10

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовала: Анна Лаптева
