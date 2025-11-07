Тестовые матчи. Шотландия сыграет с Новой Зеландией, Франция против ЮАР и другие встречи
Франция сыграет с ЮАР в тестовом матче по регби.
8-9 ноября пройдут тестовые матчи по регби.
Тестовые матчи
8 ноября
Ирландия – Япония – 15.40
Англия А – Новая Зеладния А – 16.15
Португалия – Уругвай – 18.00
Шотландия – Новая Зеландия – 18.10
Англия – Фиджи – 20.40
Италия – Австралия – 20.40
Франция – ЮАР – 23.10
9 ноября
Уэльс – Аргентина – 18.10
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
