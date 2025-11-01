0

Егор Зыков перешел из «Стрелы-Ак Барс» в «Локомотив»

Егор Зыков перешел из «Стрелы-Ак Барс» в «Локомотив».

32-летний нападающий Егор Зыков перешел из «Стрелы-Ак Барс» в «Локомотив».

За карьеру Егор успел поиграть за «Енисей-СТМ», «Красный Яр» и «ВВА-Подмосковье» и ЦСКА, а в последние годы – за казанскую «Стрелу-Ак Барс».

В составе «Стрелы» Зыков стал чемпионом России-2025, а также обладателем Кубка и Суперкубка России.

Кроме того, он был привлечен в сборную России по регби.

«Переход в «Локомотив» для меня новый вызов. Это структурированная и дисциплинированная команда, с большинством игроков которой хорошо знаком – в частности, с Лешкой Башевым, моим земляком. С Андреем Поливаловым и Сережей Секисовым вместе играли в Монино, да и с остальными ребятами давно уже знаем друг друга.

В Пензе первый раз был, еще когда играл в хоккей – здесь сначала состоялся мой дебют в ВХЛ, а потом дебют за Енисей уже в регби. Настрой отличный: сейчас нужно переехать и освоиться в городе, а потом начнем готовиться к старту предсезонки!» – рассказал Зыков.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Локомотив Пенза
