Чемпионат России по регби-7. «Динамо», «Стрела-Ак Барс», «Застава-7», «Локомотив» и другие сыграют в финальном туре
«Динамо», «Стрела-Ак Барс» и «Застава-7» сыграют в финальном туре ЧР по регби-7.
15 ноября в Сочи пройдет групповой этап финального тура Магнит Чемпионата России по регби-7.
Магнит Чемпионат России по регби-7
Сочи
4-й тур
Групповой этап
Динамо – Красный Яр – 10.00
Локомотив-Пенза – ВВА-Подмосковье – 10.20
Застава-7 – Липецк – 10.40
Таганий Рог – Ростов – 11.00
Енисей-СТМ – Балтийский Шторм – 11.20
Стрела-Ак Барс – СКК Богатыри – 11.40
Динамо – ВВА-Подмосковье – 12.30
Локомотив-Пенза – Красный Яр – 12.50
Застава-7 – Ростов – 13.10
Таганий Рог – Липецк – 13.30
Стрела-Ак Барс – Балтийский Шторм – 13.50
Енисей-СТМ – ССКК Богатыри – 14.10
Динамо – Локомотив-Пенза – 15.00
ВВА-Подмосковье – Красный Яр – 15.20
Застава-7 – Таганий Рог – 15.40
Ростов – Липецк – 16.00
Стрела-Ак Барс – Енисей-СТМ – 16.20
Балтийский Шторм – ССКК Богатыри – 16.40
Группа А: Динамо, Локомотив, ВВА-Подмосковье, Красный Яр – по 0 очков (0 игр).
Группа B: Застава-7, Таганий Рог, Ростов, Липецк – по 0 (0).
Группа C: Стрела-Ак Барс, Енисей-СТМ, Балтийский Шторм, ССКК Богатыри – 0 (0).
Турнира таблица после 3-х туров
1. Динамо – 3-1-1 (места в турах)
2. Стрела-Ак Барс – 1-2-3
3. Застава-7 – 5-4-2
4. Локомотив – 2-3-6
5. Таганий Рог – 4-5-5
6. Балтийский Шторм – 6-6-9
7. ВВА-Подмосковье – 7-7-7
8. Енисей-СТМ – 8-12-4
9. Ростов – 10-8-8
10. Липецк – 9-11-11
11. ССКК Богатыри – 11-10-10
12. Красный Яр – 12-9-12
ПРИМЕЧАНИЕ: матчи плей-офф пройдут 16 ноября.
Опубликовал: Антон Пилясов
