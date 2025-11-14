  • Спортс
  Чемпионат России по регби-7. «Динамо», «Стрела-Ак Барс», «Застава-7», «Локомотив» и другие сыграют в финальном туре
Чемпионат России по регби-7. «Динамо», «Стрела-Ак Барс», «Застава-7», «Локомотив» и другие сыграют в финальном туре

«Динамо», «Стрела-Ак Барс» и «Застава-7» сыграют в финальном туре ЧР по регби-7.

15 ноября в Сочи пройдет групповой этап финального тура Магнит Чемпионата России по регби-7.

Магнит Чемпионат России по регби-7

Сочи

4-й тур

Групповой этап

Динамо – Красный Яр – 10.00

Локомотив-Пенза – ВВА-Подмосковье – 10.20

Застава-7 – Липецк – 10.40

Таганий Рог – Ростов – 11.00

Енисей-СТМ – Балтийский Шторм – 11.20

Стрела-Ак Барс – СКК Богатыри – 11.40

Динамо – ВВА-Подмосковье – 12.30

Локомотив-Пенза – Красный Яр – 12.50

Застава-7 – Ростов – 13.10

Таганий Рог – Липецк – 13.30

Стрела-Ак Барс – Балтийский Шторм – 13.50

Енисей-СТМ – ССКК Богатыри – 14.10

Динамо – Локомотив-Пенза – 15.00

ВВА-Подмосковье – Красный Яр – 15.20

Застава-7 – Таганий Рог – 15.40

Ростов – Липецк – 16.00

Стрела-Ак Барс – Енисей-СТМ – 16.20

Балтийский Шторм – ССКК Богатыри – 16.40

Группа А: Динамо, Локомотив, ВВА-Подмосковье, Красный Яр – по 0 очков (0 игр).

Группа B: Застава-7, Таганий Рог, Ростов, Липецк – по 0 (0).

Группа C: Стрела-Ак Барс, Енисей-СТМ, Балтийский Шторм, ССКК Богатыри – 0 (0).

Турнира таблица после 3-х туров

1. Динамо – 3-1-1 (места в турах)

2. Стрела-Ак Барс – 1-2-3

3. Застава-7 – 5-4-2

4. Локомотив – 2-3-6

5. Таганий Рог – 4-5-5

6. Балтийский Шторм – 6-6-9

7. ВВА-Подмосковье – 7-7-7

8. Енисей-СТМ – 8-12-4

9. Ростов – 10-8-8

10. Липецк – 9-11-11

11. ССКК Богатыри – 11-10-10

12. Красный Яр – 12-9-12

ПРИМЕЧАНИЕ: матчи плей-офф пройдут 16 ноября.

Опубликовал: Антон Пилясов
Балтийский шторм (регби-7)
результаты
Стрела (регби-7)
Таганий Рог (регби-7)
ВВА-Подмосковье (регби-7)
Локомотив (регби-7)
Ростов (регби-7)
видео
Липецк (регби-7)
Богатыри (регби-7)
чемпионат России по регби-7
Застава-7 (регби-7)
Красный Яр (регби-7)
Динамо (регби-7)
Енисей-СТМ (регби-7)
