«Локомотив» подписал контракт с Марселем Мюллером.

Пензенский «Локомотив» объявил о подписании контракта с трнхчетвертным южноафриканцем Марселем Мюллером.

24-летний регбист может сыграть как на краю, так и в центре веера, ранее выступал за «Хьюстон Сайберкатс» и «Даллас Джакалс» в США, а также южноафриканский «Читас».

В 2019 году подписал контракт с клубом Топ-14 «Монпелье», однако отправиться во Францию помешал COVID-19.

«Очень рад начать новую главу в «Локомотиве». Мне посчастливилось играть и наблюдать за регби высокого уровня в разных странах, наслаждаясь любимым видом спорта. С нетерпением жду возможности внести свой вклад как на поле, так и за его пределами, а также помочь команде добиться успеха в предстоящем сезоне.

Это потрясающая возможность – стать частью растущей, конкурентоспособной лиги, а также познакомиться с новой культурой, традициями и очень холодной погодой. С нетерпением жду, когда начну работать и стану частью команды «Локомотив», – рассказал Мюллер.