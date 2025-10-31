Форвард из ЮАР Андиса Нтсила стал игроком пензенского «Локомотива».

31-летний нападающий третьей линии за свою карьеру защищал цвета южноафриканских команд «СВД Иглз», «Саутерн Кингс», «Шаркс» и «Тойота Фри Стэйт Читас».

«Я командный игрок, который ставит интересы команды на первое место, и я рад быть частью «Локомотива ». Рад присоединиться к команде, изучить язык и культуру российского народа», – рассказал Нтсила.