Южноафриканский нападающий Нджабуло Гумеде перешел в «Локомотив»

Южноафриканский нападающий Нджабуло Гумеде перешел в «Локомотив».

 30-летний нападающий первой линии (187 см, 125 кг) играет на позиции №1 и №3. Ранее выступал за клубы «Seattle Seawolves» (США), «Airlink Pumas», «Griquas», «Southern Kings», «Blue Bulls» (ЮАР) и «Olimpique Marquois Rugby Lille» (Франция). Привлекался в сборную ЮАР по регби (U20).

«С нетерпением жду, когда присоединюсь к «Локомотиву». Я рад возможности познакомиться с новой страной, приобщиться к её традициям и стать частью сообщества «Локо».

Мне посчастливилось играть на самом высоком уровне как в стране, так и за рубежом – от участия в Pro 14 с «Southern Kings» до победы в Кубке Карри с «Airlink Pumas» в Южной Африке и чемпионства конференции в Главной лиге регби (MLR) с «Seattle Seawolves».

Я следил за чемпионатом России, и очевидно, что это очень конкурентная лига с множеством классных игроков. С нетерпением жду возможности поделиться своим опытом и внести свой вклад в успех команды, которая стремится бороться за чемпионство!» – рассказал Гумеде.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Локомотив Пенза
