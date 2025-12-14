Егор Алексеев стал игроком «Динамо»
Егор Алексеев стал игроком «Динамо».
Красноярский «Енисей-СТМ» сообщил о расторжении контракта с нападающим команды Егором Алексеевым. Он стал игроком московского «Динамо».
28-летний нападающий прошлый сезон чемпионата России провел в аренде в московской «Славе». Он сыграл в 15 матчах и набрал десять очков.
В составе «Енисея-СТМ» Алексеев выигрывал чемпионат и Кубок России. В национальной сборной дебютировал в 2022 году.
