0

Егор Алексеев стал игроком «Динамо»

Егор Алексеев стал игроком «Динамо».

Красноярский «Енисей-СТМ» сообщил о расторжении контракта с нападающим команды Егором Алексеевым. Он стал игроком московского «Динамо». 

28-летний нападающий прошлый сезон чемпионата России провел в аренде в московской «Славе». Он сыграл в 15 матчах и набрал десять очков. 

В составе «Енисея-СТМ» Алексеев выигрывал чемпионат и Кубок России. В национальной сборной дебютировал в 2022 году. 

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
Регби в Telegram
