Кирилл Кузьмичев покинул «Енисей-СТМ». В прошлом сезоне он был в аренде в «Металлурге»

Кирилл Кузьмичев покинул «Енисей-СТМ».

Регбист Кирилл Кузьмичев покинул «Енисей-СТМ» – соглашение клуба с нападающим истекло 1 декабря, и стороны приняли решение сотрудничество не продлевать.

26-летний форвард третьей линии дебютировал за основную команду клуба в 2018 году. В составе «Енисея-СТМ» сыграл 7 матчей, набрал 15 очков. Чемпион страны в 2018 и 2020/2021 годах.

В 2021 и 2023 годах Кирилл на правах аренды выступал за «Стрелу-Ак Барс», во второй части сезона 2023/24 был арендован в московское «Динамо». В сезоне 2025 в рамках поддержки от клубов чемпионата России выступал за «Металлург». За новокузнецкую команду отыграл 16 матчей и отметился 3 попытками (15 очков).

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
