Алексей Бернаучис завершил выступление за «Енисей-СТМ».

25-летний защитник Алексей Бернаучис покидает «Енисей-СТМ» в связи с истечением срока контракта.

Бернаучис – воспитанник «Енисея-СТМ». В главной команде клуба дебютировал в 2019 году. Всего на его счету выступления в 21 матче и 20 набранных очков. Чемпион страны 2019 и 2023/2024 годов, обладатель Кубка России-2024.

Осеннюю часть чемпионата России-2023/2024 игрок веера провел в «Химике» на правах аренды, а в сезоне 2025 в рамках поддержки от клубов чемпионата России выступал за «Металлург». За новокузнецкую команду отыграл 10 матчей.