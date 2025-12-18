United Rugby Championship. 7-й тур. «Кардифф Блюз» встретится со «Скарлетс», «Ленстер» против «Ольстер», другие матчи
«Кардифф Блюз» сыграет со «Скарлетс» в матче United Rugby Championship.
19-20 декабря пройдут матчи седьмого тура United Rugby Championship.
7-й тур
19 декабря
Кардифф Блюз – Скарлетс – 22.45
Ленстер – Ольстер – 22.45
20 декабря
Стормерс – Лайонс – 16.30
Бенеттон – Дзебре – 17.00
Глазго – Эдинбург – 18.00
Шаркс – Буллс – 19.00
Оспрейс – Манстер – 20.30
Дрэгонс – Коннахт – 22.45
Турнирное положение: Стормерс – 27 очков (6 игр), Кардифф Блюз – 24 (6), Манстер – 24 (6), Глазго – 20 (6), Ольстер – 20 (5), Ленстер – 15 (6), Лайонс – 15 (6), Буллс – 14 (6), Эдинбург – 13 (5), Коннахт – 13 (5), Дзебре – 10 (6), Бенеттон – 9 (6), Оспрейс – 8 (6), Шаркс – 8 (5), Дрэгонс – 5 (6), Скарлетс – 4 (5).
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
