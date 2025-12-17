Дин Гордон перешел из «Стрелы-Ак Барс» в ЦСКА.

32-летний южноафриканский регбист Дин Гордон пополнил ряды РК ЦСКА.

Он способен сыграть как на позиции фулбэека, так и на краю, и в центре задней линии. В прошлом сезоне он выступал за «Стрелу-Ак Барс», в составе которой стал чемпионом России по регби.

Также Гордон выступал в «Енисее-СТМ», «Красном Яре» и «Металлурге». При этом Дин не считается легионером и имеет право выступать за сборную России.