0

Дин Гордон перешел из «Стрелы-Ак Барс» в ЦСКА

Дин Гордон перешел из «Стрелы-Ак Барс» в ЦСКА.

32-летний южноафриканский регбист Дин Гордон пополнил ряды РК ЦСКА.

Он способен сыграть как на позиции фулбэека, так и на краю, и в центре задней линии. В прошлом сезоне он выступал за «Стрелу-Ак Барс», в составе которой стал чемпионом России по регби.

Также Гордон выступал в «Енисее-СТМ», «Красном Яре» и «Металлурге». При этом Дин не считается легионером и имеет право выступать за сборную России.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
Высшая лига Россия
logoЦСКА
logoСтрела-Ак Барс
logoЧемпионат России по регби
Дин Гордон
переходы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Регби в Telegram
Материалы по теме
Кирилл Кузьмичев покинул «Енисей-СТМ». В прошлом сезоне он был в аренде в «Металлурге»
15 декабря, 14:22
Егор Алексеев стал игроком «Динамо»
14 декабря, 17:04
Герман Давыдов: «К такой медийности, как у Артемьева, у меня не лежит душа. Это прям его, он это любит»
12 декабря, 11:42
Главные новости
Александр Янюшкин: «Мы серьезно перестраиваем «Локомотив» с учетом не самого лучшего выступления в прошлом сезоне»
4 минуты назад
Кирилл Кузьмичев покинул «Енисей-СТМ». В прошлом сезоне он был в аренде в «Металлурге»
15 декабря, 14:22
Кубок чемпионов по регби. «Тулон» обыграл «Бат», «Нортгемптон» разгромил «Буллс», другие результаты
14 декабря, 17:47
Егор Алексеев стал игроком «Динамо»
14 декабря, 17:04
Герман Давыдов: «К такой медийности, как у Артемьева, у меня не лежит душа. Это прям его, он это любит»
12 декабря, 11:42
Давыдов о предложениях перейти в другой клуб: «Никто не звонил. Не знаю, может номера моего нового нет»
12 декабря, 11:39
Анисимов из «Химика» подписал просмотровый контракт c «Локомотивом»
12 декабря, 11:27
Егор Алексеев покинул «Славу»
11 декабря, 08:55
Ульрих Бейерс: «Я очень воодушевлен предстоящим годом. Цель «Красного Яра» всегда одна – выигрывать трофеи»
11 декабря, 08:52
Дмитрий Кротов покинул «Енисей-СТМ». Он выступал за команду 12 лет
9 декабря, 20:23
Ко всем новостям
Последние новости
Федерация регби России о гибели хоккейного «Локомотива» в 2011-м: «Помним 🙏»
7 сентября, 12:51
Трансляция регби на Спортсе’‘: «Динамо» – «Металлург»
10 августа, 06:35Видео
Хайлайты матча «Славы» и «Металлурга» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 19:57Видео
Тренер «Славы» Толмачев: «В первом тайме у нас преобладал технический брак. Был мандраж, но затем вкатились и уже катили до последнего»
11 мая, 14:19
Хайлайты матча «ВВА-Подмосковья» и «Красного Яра» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 12:19Видео
Запись трансляции Суперкубка России по регби-2025: сыграли «Енисей-СТМ» и «Стрела-Ак Барс»
26 апреля, 06:00Live
Южноафриканский регбист Рикерт Корфф получил российское спортивное гражданство
7 декабря 2024, 16:13
Регбист «Спартака» Андрей Черемных ушел из жизни в возрасте 33 лет
26 августа 2024, 19:52
«Думаю, мы могли играть и создали бы конкуренцию. Но точно не для Новой Зеландии». Регбистка Шестакова о пропуске Олимпиады
16 августа 2024, 06:08
Российский регбист Назар Хлобозов погиб в возрасте 17 лет в автокатастрофе
7 ноября 2023, 17:34