Давыдов о предложениях перейти в другой клуб: «Никто не звонил. Не знаю, может номера моего нового нет»

– Тебе 31 год. Какие дальнейшие планы?

– В «Енисее» есть люди, которым по 42 года, а они еще играют. Конечно, становится тяжелее, и восстанавливаться с возрастом становится тяжелее. Но пока есть силы, и ресурсы организма позволяют тренироваться и играть на высоком уровне, показывая результаты, можно и до 35-38 лет спокойно поиграть.

О планах пока не задумывался – сейчас есть контракт, можно повторять такие же титульные успехи. Могли в этом году четыре кубка забрать, но не получилось. Есть цель на следующий год.

– После чемпионского финала тебе предлагали переход в другой клуб?

– Нет, никто не звонил. Не знаю, может номера моего нового нет (смеется).

– Ты в одном из интервью говорил, что хотел бы перейти в европейский чемпионат. Такие мечты и сейчас есть?

– Нет, если честно, надо было в 18-20 лет уходить, может, в академию какую-то или клуб. Причем были возможности, были предложения. Сейчас уже, будем честны, в 31 год, тем более на позиции трехчетверных, я уже никому не нужен. Там много своих молодых игроков.

– Какие спортивные и жизненные мечты на ближайшее время у тебя?

– И дальше выигрывать все кубки, чтобы команда оставалась на вершине. Понятно, что это тяжело удержать, но будем стремиться к этому, – рассказал Давыдов.