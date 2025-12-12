Герман Давыдов: «К такой медийности, как у Артемьева, у меня не лежит душа. Это прям его, он это любит»
Капитан «Стрелы-Ак Барс» Герман Давыдов поделился мнением о медийности и бывшем капитане сборной России, а ныне телеведущем Василии Артемьеве.
– Хотел бы ты быть вторым Василием Артемьевым, благодаря которому популярность регби в России возросла?
– Честно говоря, нет. К такой медийности у меня не лежит душа, как у Васи. Это прям его, он это любит.
– Ты ведешь социальные сети?
– Нет. У меня была запрещенная социальная сеть, но я ее тоже не так активно вел – один раз в месяц фотку выложу и все.
– Это нежелание или нехватка времени?
– Нежелание. Я не знаю. Может, конечно, для спортсмена это хорошо. Но для меня уже смысла нет.
– Ты хотел бы сняться в кино?
– Было бы, наверное, интересно попробовать. Просто я не могу представить, что бы из этого вышло.
– Это было бы что-то военное, рыцарское или какая-то мелодрама?
– От настроения будет зависеть.
– Героя или злодея?
– Злодея, – рассказал Давыдов.