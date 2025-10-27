0

Андрей Янюшкин продлил контракт с «Локомотивом»

Андрей Янюшкин продлил контракт с «Локомотивом».

Полузащитник Андрей Янюшкин продолжит выступать за пензенский «Локомотив». Новое соглашение рассчитано до 2027 года.

В прошедшем сезоне PARI Чемпионата России по регби Янюшкин провел 14 матчей.

«Полученная практика пошла мне на пользу! Рад, что контракт продлен, буду стараться и дальше прогрессировать», – отметил Андрей Янюшкин.
 
 

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
