Андрей Янюшкин продлил контракт с «Локомотивом»
Полузащитник Андрей Янюшкин продолжит выступать за пензенский «Локомотив». Новое соглашение рассчитано до 2027 года.
В прошедшем сезоне PARI Чемпионата России по регби Янюшкин провел 14 матчей.
«Полученная практика пошла мне на пользу! Рад, что контракт продлен, буду стараться и дальше прогрессировать», – отметил Андрей Янюшкин.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
