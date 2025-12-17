Александр Янюшкин: «Мы серьезно перестраиваем «Локомотив» с учетом не самого лучшего выступления в прошлом сезоне»

Янюшкин рассказал о подготовке «Локомотива» к новому сезону.

Главный тренер пензенского «Локомотива» Александр Янюшкин рассказал подготовке команды к новому сезону.

– В завершившемся сезоне «Локомотив» выиграл Магнит Кубок России по регби-7, но не смог войти в число призёров в чемпионате по «семерке», а также впервые за несколько лет остался без медалей в классическом регби. Как вы сами оцениваете такие итоги?

– С одной стороны, как неудовлетворительные. С другой – были в сезоне и положительные моменты. Это и победа в Магнит Кубке России по регби-7, который мы выиграли впервые. И выход в финал Кубка России по классической разновидности регби, где мы также выступали первый раз в своей истории. Здесь прогресс очевиден.

При этом огорчило то, что мы не вошли в число призёров чемпионата страны в «семерке». Мы понимаем, что есть над чем работать, и уже делаем это с прицелом на новый сезон.

– В чем, на ваш взгляд, причина того, что «Локомотив» не попал в первую четверку в чемпионате по «классике», став на этот раз только пятым? Все дело в росте конкуренции?

– Безусловно, конкуренция выросла. Многие команды пригласили высококлассных легионеров из ЮАР, благодаря чему заметно усилились.

Но при этом отмечу, что мы, по сути, ошиблись всего дважды. Увы, этого хватило, чтобы не попасть по итогам предварительного этапа в первую четверку и выйти в плей-­офф. Я имею в виду два матча с московским «Динамо», которые мы сыграли вничью. Этих очков нам и не хватило.

– Наверное, на настрой команды повлияло то, что из-за реконструкции стадиона «Первомайский» домашние матчи «Локомотив» проводил в Саранске?

– Это тоже сыграло свою роль. На первый взгляд может показаться, что ничего такого в этом нет, да и Саранск недалеко. Однако и для игроков, и для тренерского штаба это создавало определенные трудности.

Например, возвращаясь из поездки в тот же Красноярск, мы понимали, что скоро нам снова отправляться в дорогу. Ведь в Саранск надо приехать заранее, чтобы подготовиться к матчу, провести тренировку. В начале чемпионата это проблем не создавало. Но ближе к концовке, когда усталость уже накопилась, частые переезды сказывались.

Ну и, конечно, на «Первомайском» у нас своя атмосфера, потрясающая поддержка болельщиков. Новый сезон начнем уже дома, на новом газоне. И с новыми целями.

– Какие тренировочные планы у «Локомотива»?

– Хотя регбийный сезон только-только завершился, мы уже начали подготовку к новому. Те игроки, которые выступали в регби-7, получили небольшой отпуск. На протяжении всего сезона на них лежала двойная нагрузка – в ­«семерке» и в «классике».

Наши нападающие, не игравшие в регби-7, уже приступили к тренировочному процессу и начинают потихонечку набирать свои физические кондиции. Все вместе мы соберемся 15 января, проведем медицинское обследование, тесты для игроков и начнём активный предсезонный тренировочный процесс.

– Где пройдут сборы?

– Рассматриваем несколько вариантов. Первый этап мы обычно проводим в Пензе. Второй – это сбор на юге, где планируем тест-матчи. Сейчас договариваемся с командами, которые смогут с нами сыграть в эти сроки. Такие встречи важны, потому что отсутствие игровой практики на протяжении трех месяцев достаточно проблематично.

– Состав команды сильно изменится?

– Перемены будут. Можно сказать, что мы серьезно перестраиваем команду с учетом не самого лучшего выступления в прошлом сезоне. Хотя ряд игроков у нас останется. Уже подписаны новые соглашения с Денисом Семиным, Александром Гудком. Продолжит выступление за «Локомотив» наш южноафриканский легионер Тиаан ван дер Мерве.

Пополнят состав коман­ды и другие представители ЮАР – Марсель Мюллер, Андиса Нтсила, Райан Смит, Нджабуло Гумеде.

– Могут ли сейчас российские клубы обойтись без легионеров?

– Наверное, это возможно. Но пока есть такие позиции, которые сложно закрыть только российскими игроками. В первую очередь это касается линии нападения. Так что приходится точечно усиливаться именно легионерами. Хотя у нас уже подрастает своя хорошая молодежь. Это Кирилл Жиров, Антон Дивцов, Павел Сошин…

Есть и другие игроки в нашей молодежке, которые уже доросли до уровня главной команды. Они должны еще повышать свой уровень, в том числе и глядя на наших легионеров. Учиться у них. Будем надеяться, что через несколько лет мы сможем закрывать все позиции именно нашими регбистами. Но, повторю, пока сложности с этим есть, – рассказал Янюшкин.