«Локомотив» может подписать трех легионеров с контрактами на сезон
Регбийный «Локомотив» может подписать трех легионеров с контрактами на сезон.
Об этом сообщает Rugger.
Коллективу Александра Янюшкина требуются усиления на позиции правого столба, скрам-хава и центра. Предположительно, кандидаты получат контракты на один сезон.
Ранее «Локомотив» расстался с четырьмя легионерами: Франко Нодье, Руди ван Ройеном, Стефанов де Витом и Стефаном Маланом.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Rugger
