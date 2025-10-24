Регбийный «Локомотив» может подписать трех легионеров с контрактами на сезон.

Об этом сообщает Rugger. Коллективу Александра Янюшкина требуются усиления на позиции правого столба, скрам-хава и центра. Предположительно, кандидаты получат контракты на один сезон. Ранее «Локомотив » расстался с четырьмя легионерами: Франко Нодье, Руди ван Ройеном, Стефанов де Витом и Стефаном Маланом.