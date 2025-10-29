Джереми Джордаан покинул «Локомотив»
34-летний южноафриканский легионер покинул пензенский клуб по истечении срока контракта.
Нападающий второй-третьей линии присоединился к «Локомотиву» незадолго до старта прошлого сезона PARI чемпионата России по регби. В составе пензенцев он провел 14 матчей, в которых отличился двумя попытками.
Ранее в России Джордаан выступал также за «Стрелу-Ак Барс» и «Енисей-СТМ». Также за свою карьеру Джереми играл во французских «Ване» и «Ажене», а также в израильском «Тель-Авив Хит».
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
