Джереми Джордаан покинул «Локомотив»

34-летний южноафриканский легионер покинул пензенский клуб по истечении срока контракта.

Нападающий второй-третьей линии присоединился к «Локомотиву » незадолго до старта прошлого сезона PARI чемпионата России по регби. В составе пензенцев он провел 14 матчей, в которых отличился двумя попытками.

Ранее в России Джордаан выступал также за «Стрелу-Ак Барс» и «Енисей-СТМ». Также за свою карьеру Джереми играл во французских «Ване» и «Ажене», а также в израильском «Тель-Авив Хит».