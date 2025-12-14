  • Спортс
  • Регби
  • Новости
  • Кубок чемпионов по регби. «Лестер» проиграл «Ленстеру», «Ла-Рошель» уступил «Стормерс», другие матчи
10

Кубок чемпионов по регби. «Лестер» проиграл «Ленстеру», «Ла-Рошель» уступил «Стормерс», другие матчи

«Лестер» проиграл «Ленстеру» на Кубке чемпионов по регби.

С 12 по 14 декабря пройдет второй тур Кубка чемпионов по регби.

Кубок чемпионов по регби

Групповой этап

2-й тур

Группа 1

13 декабря

Клермон (Франция) – Сэйл Шаркс (Англия) – 14:35 (7:20)

Шаркс (ЮАР) – Сарацины (Англия) – 28:23 (21:15)

Глазго (Шотландия) – Тулуза (Франция) – 28:21 (0:21)

Положение в группе: Глазго – 10 очков (2 игры), Сарацины – 6 (2), Тулуза – 6 (2), Сэйл Шаркс – 6 (2), Шаркс – 5 (2), Клермон – 0 (2).

Группа 2

13 декабря

Манстер (Ирландия) – Глостер (Англия) – 31:3 (7:3)

14 декабря

Кастр (Франция) – Эдинбург (Шотландия) – 16.00

Тулон (Франция) – Бат (Англия) – 18.15

Положение в группе: Бат – 5 (1), Эдинбург – 5 (1), Манстер – 5 (2), Глостер – 5 (2), Тулон – 0 (1), Кастр – 0 (1). 

Группа 3

12 декабря

Лестер (Англия) – Ленстер (Ирландия) – 15:23 (15:6)

13 декабря

Стормерс (ЮАР) – Ла-Рошель (Франция) – 42:21 (16:7)

14 декабря

Арлекины (Англия) – Авирон Байонн (Франция) – 16.00

Положение в группе: Стормерс – 9 (2), Ленстер – 9 (2), Ла-Рошель – 5 (2), Арлекины – 1 (1), Авирон Байонн – 0 (1), Лестер – 0 (2).

Группа 4

13 декабря

Бордо (Франция) – Скарлетс (Уэльс) – 50:21 (31:14)

14 декабря

Нортгемптон (Англия) – Буллс (ЮАР) – 18.15

Бристоль (Англия) – Сексьон Палуаз (Франция) – 20.30

Положение в группе: Бордо – 10 (2), Нортгемптон – 5 (1), Бристоль – 4 (1), Буллс – 1 (1), Скарлетс – 1 (2), Сексьон Палуаз – 0 (1). 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoЛланелли Скарлетс
logoШаркс
logoКлермон
Сексьон Палуаз
logoКастр Олимпик
logoЛенстер
Бордо-Бегль
logoСэйл Шаркс
результаты
logoЭдинбург
Бат
logoТулуза
logoМанстер
logoСарацины
logoГлазго Уорриорс
logoБуллс
Кубок чемпионов
Ла-Рошель
logoСтормерс (Вестерн Провинс)
Бристоль
logoАрлекины
Глостер
logoНортгемптон
logoТулон
logoЛестер Тайгерс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Регби в Telegram
Главные новости
Герман Давыдов: «К такой медийности, как у Артемьева, у меня не лежит душа. Это прям его, он это любит»
12 декабря, 11:42
Давыдов о предложениях перейти в другой клуб: «Никто не звонил. Не знаю, может номера моего нового нет»
12 декабря, 11:39
Анисимов из «Химика» подписал просмотровый контракт c «Локомотивом»
12 декабря, 11:27
Егор Алексеев покинул «Славу»
11 декабря, 08:55
Ульрих Бейерс: «Я очень воодушевлен предстоящим годом. Цель «Красного Яра» всегда одна – выигрывать трофеи»
11 декабря, 08:52
Дмитрий Кротов покинул «Енисей-СТМ». Он выступал за команду 12 лет
9 декабря, 20:23
Давит Месхи останется в «Енисее-СТМ»
9 декабря, 20:16
Джереми Джордаан продолжит карьеру в «Динамо»
8 декабря, 12:38
Кубок чемпионов по регби. «Сексьон Палуаз» уступил «Нортгемптону», «Тулуза» обыграла «Шаркс» и другие результаты
7 декабря, 19:40
Определены группы Кубка мира-2027 по регби: Новая Зеландия сыграет с Австралией, Англия – с Уэльсом
7 декабря, 06:59
Ко всем новостям
Последние новости
Федерация регби России о гибели хоккейного «Локомотива» в 2011-м: «Помним 🙏»
7 сентября, 12:51
Трансляция регби на Спортсе’‘: «Динамо» – «Металлург»
10 августа, 06:35Видео
Хайлайты матча «Славы» и «Металлурга» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 19:57Видео
Тренер «Славы» Толмачев: «В первом тайме у нас преобладал технический брак. Был мандраж, но затем вкатились и уже катили до последнего»
11 мая, 14:19
Хайлайты матча «ВВА-Подмосковья» и «Красного Яра» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 12:19Видео
Запись трансляции Суперкубка России по регби-2025: сыграли «Енисей-СТМ» и «Стрела-Ак Барс»
26 апреля, 06:00Live
Южноафриканский регбист Рикерт Корфф получил российское спортивное гражданство
7 декабря 2024, 16:13
Регбист «Спартака» Андрей Черемных ушел из жизни в возрасте 33 лет
26 августа 2024, 19:52
«Думаю, мы могли играть и создали бы конкуренцию. Но точно не для Новой Зеландии». Регбистка Шестакова о пропуске Олимпиады
16 августа 2024, 06:08
Российский регбист Назар Хлобозов погиб в возрасте 17 лет в автокатастрофе
7 ноября 2023, 17:34