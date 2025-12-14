Кубок чемпионов по регби. «Лестер» проиграл «Ленстеру», «Ла-Рошель» уступил «Стормерс», другие матчи
С 12 по 14 декабря пройдет второй тур Кубка чемпионов по регби.
Кубок чемпионов по регби
Групповой этап
2-й тур
Группа 1
13 декабря
Клермон (Франция) – Сэйл Шаркс (Англия) – 14:35 (7:20)
Шаркс (ЮАР) – Сарацины (Англия) – 28:23 (21:15)
Глазго (Шотландия) – Тулуза (Франция) – 28:21 (0:21)
Положение в группе: Глазго – 10 очков (2 игры), Сарацины – 6 (2), Тулуза – 6 (2), Сэйл Шаркс – 6 (2), Шаркс – 5 (2), Клермон – 0 (2).
Группа 2
13 декабря
Манстер (Ирландия) – Глостер (Англия) – 31:3 (7:3)
14 декабря
Кастр (Франция) – Эдинбург (Шотландия) – 16.00
Тулон (Франция) – Бат (Англия) – 18.15
Положение в группе: Бат – 5 (1), Эдинбург – 5 (1), Манстер – 5 (2), Глостер – 5 (2), Тулон – 0 (1), Кастр – 0 (1).
Группа 3
12 декабря
Лестер (Англия) – Ленстер (Ирландия) – 15:23 (15:6)
13 декабря
Стормерс (ЮАР) – Ла-Рошель (Франция) – 42:21 (16:7)
14 декабря
Арлекины (Англия) – Авирон Байонн (Франция) – 16.00
Положение в группе: Стормерс – 9 (2), Ленстер – 9 (2), Ла-Рошель – 5 (2), Арлекины – 1 (1), Авирон Байонн – 0 (1), Лестер – 0 (2).
Группа 4
13 декабря
Бордо (Франция) – Скарлетс (Уэльс) – 50:21 (31:14)
14 декабря
Нортгемптон (Англия) – Буллс (ЮАР) – 18.15
Бристоль (Англия) – Сексьон Палуаз (Франция) – 20.30
Положение в группе: Бордо – 10 (2), Нортгемптон – 5 (1), Бристоль – 4 (1), Буллс – 1 (1), Скарлетс – 1 (2), Сексьон Палуаз – 0 (1).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.