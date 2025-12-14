Кубок чемпионов по регби. «Лестер» проиграл «Ленстеру», «Ла-Рошель» уступил «Стормерс», другие матчи

«Лестер» проиграл «Ленстеру» на Кубке чемпионов по регби.

С 12 по 14 декабря пройдет второй тур Кубка чемпионов по регби.

Кубок чемпионов по регби

Групповой этап

2-й тур

Группа 1

13 декабря

Клермон (Франция) – Сэйл Шаркс (Англия) – 14:35 (7:20)

Шаркс (ЮАР) – Сарацины (Англия) – 28:23 (21:15)

Глазго (Шотландия) – Тулуза (Франция) – 28:21 (0:21)

Положение в группе: Глазго – 10 очков (2 игры), Сарацины – 6 (2), Тулуза – 6 (2), Сэйл Шаркс – 6 (2), Шаркс – 5 (2), Клермон – 0 (2).

Группа 2

13 декабря

Манстер (Ирландия) – Глостер (Англия) – 31:3 (7:3)

14 декабря

Кастр (Франция) – Эдинбург (Шотландия) – 16.00

Тулон (Франция) – Бат (Англия) – 18.15

Положение в группе: Бат – 5 (1), Эдинбург – 5 (1), Манстер – 5 (2), Глостер – 5 (2), Тулон – 0 (1), Кастр – 0 (1).

Группа 3

12 декабря

Лестер (Англия) – Ленстер (Ирландия) – 15:23 (15:6)

13 декабря

Стормерс (ЮАР) – Ла-Рошель (Франция) – 42:21 (16:7)

14 декабря

Арлекины (Англия) – Авирон Байонн (Франция) – 16.00

Положение в группе: Стормерс – 9 (2), Ленстер – 9 (2), Ла-Рошель – 5 (2), Арлекины – 1 (1), Авирон Байонн – 0 (1), Лестер – 0 (2).

Группа 4

13 декабря

Бордо (Франция) – Скарлетс (Уэльс) – 50:21 (31:14)

14 декабря

Нортгемптон (Англия) – Буллс (ЮАР) – 18.15

Бристоль (Англия) – Сексьон Палуаз (Франция) – 20.30

Положение в группе: Бордо – 10 (2), Нортгемптон – 5 (1), Бристоль – 4 (1), Буллс – 1 (1), Скарлетс – 1 (2), Сексьон Палуаз – 0 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.