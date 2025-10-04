Первухин о поражении «Енисея-СТМ» в полуфинале: «В этой жизни нет ничего вечного. Когда-то все кончается»

Первухин оценил поражение «Енисея-СТМ» в полуфинале PARI чемпионата России.

Сегодня во втором матче красноярцы проиграли «Динамо» со счетом 29:48.

«В этой жизни нет ничего вечного. Когда-то все кончается и, к сожалению, закончилось сегодня на нашем поле.

«Динамо» нужно поздравить, а мы очень слабо сыграли в защите, не сумев нейтрализовать двух игроков, от которых исходила основная опасность. Видимо, пришло наше время», – рассказал главный тренер «Енисея-СТМ» Александр Первухин.

🤯 Шок в нашем регби: чемпион не пробился в финал впервые за 17 лет!