Первухин о поражении «Енисея-СТМ» в полуфинале: «В этой жизни нет ничего вечного. Когда-то все кончается»
Первухин оценил поражение «Енисея-СТМ» в полуфинале PARI чемпионата России.
Сегодня во втором матче красноярцы проиграли «Динамо» со счетом 29:48.
«В этой жизни нет ничего вечного. Когда-то все кончается и, к сожалению, закончилось сегодня на нашем поле.
«Динамо» нужно поздравить, а мы очень слабо сыграли в защите, не сумев нейтрализовать двух игроков, от которых исходила основная опасность. Видимо, пришло наше время», – рассказал главный тренер «Енисея-СТМ» Александр Первухин.
🤯 Шок в нашем регби: чемпион не пробился в финал впервые за 17 лет!
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
