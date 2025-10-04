«Динамо» впервые в истории вышло в финал чемпионата России по регби.

Сегодня московская команда обыграла красноярский «Енисей-СТМ » в полуфинале (48:26).

Это четвертый сезон для команды в PARI чемпионате России по регби после возрождения клуба.

В 2022-м команда стала девятой по итогам сезона, в 2023-м – седьмой, в 2024-м – пятой, а теперь вышла в финал.

В финале «Динамо » сыграет с победителем пары «Стрела-Ак Барс» – «Красный Яр».