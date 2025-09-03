Игрок «Красного Яра» Хушнуд Сангинов выбыл до конца года из-за травмы.

Полузащитник схватки травмировал плечо в красноярском дерби, пропустив игры с «Металлургом» и «Локомотивом». Кроме того, в лазарете «Красного Яра» находятся нападающие Александр Ильин и Роман Ходин.

«Еще месяц буду ходить в ортезе. Затем сделают повторный снимок, если все будет хорошо, то потихоньку смогу приступать к ЛФК и делать физиотерапию», – рассказал Сангинов.

В текущем сезоне Хушнуд Сангинов провёл 10 матчей, в которых отличился семью попытками.