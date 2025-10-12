  • Спортс
Владимир Грачев: «Красный Яр» в подготовке идет по западному пути и делает это слишком слепо, не учитывая русский менталитет»

Грачев оценил поражение «Красного Яра» в матче за бронзу чемпионата России.

Команда уступила «Енисею-СТМ» со счетом 43:17.

«Я еще в начале сезона говорил, что «Яру» будет очень тяжело. Несмотря на то, что команда в этом году хорошо укомплектовалась, появились очень сильные игроки, у нас сохраняются две системные проблемы. Первая – это функциональная подготовка, вторая – игра в защите.

По функциональной подготовке ситуация такая: мы идем по западному пути и, на мой взгляд, делаем это слишком слепо, не учитывая русский менталитет и особенности наших игроков. Раньше мы традиционно были сильны именно функционально, сейчас этого нет.

Количество травм к концу сезона – когда нужно было набирать форму, а не терять ее – говорит само за себя: к финальной стадии у нас больше половины ведущих игроков травмированы. Это прямое следствие слабой функциональной подготовки.

Вторая проблема – защита. Ей уделяется недостаточно внимания, слишком лояльное отношение. Есть игроки, которым я бы рекомендовал 90% времени работать именно в обороне и лишь 10% - в атаке. Но всех ставят в равные условия, а это неправильно. Нужно использовать сильные стороны каждого, а не пытаться делать всех одинаковыми.

Конечно, второй год подряд поражение в матче за бронзу бьет по команде и по амбициям. К сожалению, я сейчас работаю в роли тренера-консультанта, но помочь полноценно не могу – нет консенсуса с тренерским штабом.

Результат закономерен. Я этого ожидал еще в начале сезона, предупреждал и руководство, и главный тренер знал мою позицию. Но видение проблем у нас разное. Что ж, имеем то, что имеем на сегодняшний день», – рассказал тренер «Красного Яра» Владимир Грачев.

Трансляция регби на Спортсе’‘: «Енисей-СТМ» – «Красный Яр»

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
