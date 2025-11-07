  • Спортс
Чемпионат России по регби-7. «Стрела-Ак Барс», «Локомотив», «Енисей-СТМ» и «Динамо» сыграют в третьем туре

8 и 9 ноября пройдет третий тур чемпионата России по регби-7.

Магнит Чемпионат России по регби-7

Сочи

3-й тур

Динамо – Енисей-СТМ – 10.00

Балтийский Шторм – ВВА-Подмосковье – 10.20

Стрела-Ак Барс – Липецк – 10.40

Таганий Рог – Ростов – 11.00

Застава-7 – Красный Яр – 11.20

Локомотив – ССКК Богатыри – 11.40

Динамо – ВВА-Подмосковье – 12.30

Балтийский Шторм – Енисей-СТМ – 12.50

Стрела-Ак Барс – Ростов – 13.10

Таганий Рог – Липецк – 13.30

Локомотив – Красный Яр – 13.50

Застава-7 – ССКК Богатыри – 14.10

Динамо – Балтийский Шторм – 15.00

ВВА-Подмосковье – Енисей-СТМ – 15.20

Стрела-Ак Барс – Таганий Рог – 15.40

Ростов – Липецк – 16.00

Локомотив – Застава-7 – 16.20

Красный Яр – ССКК Богатыри – 16.40

Группа А: Динамо, Балтийский Шторм, ВВА-Подмосковье, Енисей-СТМ – по 0 очков (0 матчей).

Группа B: Стрела-Ак Барс, Таганий Рог, Ростов, Липецк – по 0 (0).

Группа C: Локомотив, Застава-7, Красный Яр, ССКК Богатыри – по 0 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Матчи плей-офф пройдут 9 ноября.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
