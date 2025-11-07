Чемпионат России по регби-7. «Стрела-Ак Барс», «Локомотив», «Енисей-СТМ» и «Динамо» сыграют в третьем туре
8 и 9 ноября пройдет третий тур чемпионата России по регби-7.
Магнит Чемпионат России по регби-7
Сочи
3-й тур
Динамо – Енисей-СТМ – 10.00
Балтийский Шторм – ВВА-Подмосковье – 10.20
Стрела-Ак Барс – Липецк – 10.40
Таганий Рог – Ростов – 11.00
Застава-7 – Красный Яр – 11.20
Локомотив – ССКК Богатыри – 11.40
Динамо – ВВА-Подмосковье – 12.30
Балтийский Шторм – Енисей-СТМ – 12.50
Стрела-Ак Барс – Ростов – 13.10
Таганий Рог – Липецк – 13.30
Локомотив – Красный Яр – 13.50
Застава-7 – ССКК Богатыри – 14.10
Динамо – Балтийский Шторм – 15.00
ВВА-Подмосковье – Енисей-СТМ – 15.20
Стрела-Ак Барс – Таганий Рог – 15.40
Ростов – Липецк – 16.00
Локомотив – Застава-7 – 16.20
Красный Яр – ССКК Богатыри – 16.40
Группа А: Динамо, Балтийский Шторм, ВВА-Подмосковье, Енисей-СТМ – по 0 очков (0 матчей).
Группа B: Стрела-Ак Барс, Таганий Рог, Ростов, Липецк – по 0 (0).
Группа C: Локомотив, Застава-7, Красный Яр, ССКК Богатыри – по 0 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Матчи плей-офф пройдут 9 ноября.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
