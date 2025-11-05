Максим Егоров покинул «Динамо»
Максим Егоров покинул «Динамо».
Нападающий Максим Егоров завершил сотрудничество с регбийным клубом «Динамо» по окончании срока контракта.
Егоров выступал за московскую команду с 2022 года.
В прошедшем сезоне 29-летний Максим Егоров провел семь матчей в PARI Чемпионате России и вместе с «Динамо» дошел до финала, где команда завоевала серебряные медали.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
